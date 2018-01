Ist es ethisch vertretbar minderjährige Flüchtlinge auf diese Weise zu untersuchen? - ist die eine Frage und die andere: Wie aussagekräftig ist dieser Alterscheck überhaupt?

Durchgeführt werden diese sogenannten Altersfestsetzungen anhand der Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik: sie gibt konkrete Hinweise, wie bei jungen Flüchtlingen das Alter bestimmt werden soll. So wird die Entwicklung der Geschlechtsorgane untersucht und die Zähne werden begutachtet. Darüber hinaus kann in bestimmten Fällen zusätzlich die Knochendichte per Röntgenbild erfasst werden.