Seit Jahren werden Autofahrer in vielen Bundesländern automatisch gescannt: Ihre Kennzeichen werden erfasst und mit bestimmten Fahndungs-Datenbanken abgeglichen. Dieser Art der Fahndung hat das Bundesverfassungsgericht nun aber am Dienstag (05.02.2019) einen Riegel vorgeschoben. Die Begründung: Schon allein das Scannen der Nummernschilder stellt einen Eingriff in das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung jedes einzelnen dar. Bürgerinnen und Bürger müssten sich "grundsätzlich fortbewegen können, ohne dabei beliebig staatlich registriert zu werden", so die Richter. Es muss nun also nachgebessert werden.