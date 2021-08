Vor etwa 1,8 Millionen Jahren lebten Menschen und Hunde in Georgien bereits in unmittelbarer Nachbarschaft.

Das haben Ausgrabungen eines internationalen Wissenschaftsteams ergeben. Die Forschenden haben in der Nähe des Dorfes Dmanisi Skelette einer sehr frühen Hunde-Art ausgegraben. In der gleichen Gegend wurden vor dreißig Jahren menschliche Knochen entdeckt, die etwa 1,8 Millionen Jahre alt sind. Die Forschenden gehen deshalb davon aus, dass Frühmenschen und Hunde sich begegnet sind. Denkbar sei, dass die Menschen den Hunden regelmäßig ihre Jagdbeute klauten. Haustiere waren die Hunde damals nämlich noch nicht - in der Wissenschaft geht man davon aus, dass die ersten domestizierten Hunde erst vor etwa 40.000 Jahren lebten.