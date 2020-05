Statt der traditionellen Großdemos gibt es heute am Tag der Arbeit Online-Aktionen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat um 11 Uhr einen dreistündigen Livestream gestartet. Er steht unter dem Motto "Solidarisch ist man nicht alleine". Geplant sind Gespräche, Reden und auch Musik-Einlagen. Die Gewerkschaften Verdi und IG Metall wollen sich der Aktion anschließen. Es ist das erste Mal seit 70 Jahren, dass der DGB am 1. Mai keine Großkundgebungen organisiert. Auch die SPD will am Nachmittag eine Online-Demonstration starten.

Wegen der Corona-Beschränkungen sind nur Demos mit maximal 20 Personen erlaubt. In vielen Städten sind kleine Aktionen angemeldet.

Der Tag der Arbeit wird seit fast 130 Jahren begangen. Die Menschen gehen auf die Straße, um für bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und mehr soziale Gerechtigkeit zu demonstrieren.