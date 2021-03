Saudi-Arabien hat einen neuen Klimaschutzplan vorgestellt.

Kronprinz Mohammed bin Salman sagte, dass sein Land bis 2030 die Hälfte seines Energiebedarfes aus erneuerbaren Quellen decken will. Außerdem sollen in den nächsten zehn Jahren zehn Milliarden Bäume gepflanzt werden. Wie das in den wasserarmen Wüstengebieten des Landes gehen soll, sagte bin Salman aber nicht.

Saudi-Arabien ist stark vom Ölexport abhängig. In den letzen Jahren hat das Land bei internationalen Verhandlungen eher gebremst, wenn es um ehrgeizige Klimaziele ging.