Das hat vor kurzem eine Studie gezeigt, über die auch wir berichtet haben. Ein italienischer Abenteurer will auf den Spuren des Plastikmülls diese zehn Flüsse alle befahren, mit einem Floß aus Müll. Außerdem will er auch zum Großen Pazifischen Müllteppich rudern, der auf halber Strecke zwischen Hawaii und Kalifornien liegt. Angefangen hat Alex Bellini mit einer Tour über den Ganges in Indien, wo er Ende März in Kalkutta angekommen ist. Neben dem Ganges sind sieben andere asiatische Flüsse in der Müll-Liste, negativer Spitzenreiter ist der Jangtse. In Afrika sind der Nil und der Niger kritisch.

Der Abenteurer sagt, dass er auf einer seiner Ozean-Rudertouren von Peru nach Australien 2008 das erste Mal gemerkt hat, wie viel Plastikmüll im Meer ist. Er will mit seiner Reise auf das Problem aufmerksam machen, dass der Müll nicht zufällig im Meer auftaucht, sondern wir uns besser um die Flüsse kümmern müssen.