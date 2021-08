Wenn die Industrie wächst, nehmen auch die Belastungen für die Gesundheit zu.

Das zeigt eine archäologische Studie in einem Fachjournal zur Blei-Belastung in menschlichen Knochen - analysiert für ein Zeitraum von über 12.000 Jahren. Ein internationales Forschungsteam hat dafür 130 Skelette aus Italien analysiert: vom 11. Jahrhundert vor Christus bis ins 17. Jahrhundert nach Christus. Das Ausmaß der Blei-Belastung in den Knochen verlief parallel zur Geschichte und Entwicklung der Blei-Produktion, die aus einer früheren Studie bekannt ist.

Zum Beispiel gab es nach der Einführung von Münzen Mitte des ersten Jahrtausends vor Christus einen Anstieg der Blei-Belastung in den italienischen Knochen. Und es gab einen Rückgang, als dem Römischen Reich der Blei-Nachschub aus den Minen ausging. Später wurde Blei vor allem bei der Silber-Produktion genutzt, zuerst in Deutschland und dann in der Neuen Welt. Auch die Industrielle Revolution hat ihre Spuren in den Knochen hinterlassen.



Die Forschenden sagen, dass die Blei-Belastung nicht nur bei Menschen auftrat, die direkt mit der Produktion zu tun hatten, sondern bei allen - vermutlich über die Luftverschmutzung. Sie sagen auch, dass wir aus der Geschichte lernen können - und bei der Metallproduktion mehr Wert auf Gesundheitsschutz legen sollten.