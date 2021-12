Mit 16 darf man's, mit 16 macht man's: In dem Alter nimmt der Alkoholkonsum erheblich zu - und damit auch die Kriminalität.

Das schreibt ein Wissenschaftler des RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in einem Fachmagazin. Für die Studie hat er repräsentative Befragungen und behördliche Daten aus den Jahren 2005 bis 2015 ausgewertet.

Betrunken geht die Hemmschwelle runter

Dabei zeigte sich: Mit 16 Jahren trinken Jugendliche deutlich häufiger und mehr als vorher. Die Menge an reinem Alkohol, die sie bei einer Gelegenheit zu sich nehmen, nimmt um 35 Prozent zu. Gleichzeitig steigt die Beteiligung an Straftaten wie Körperverletzung, Vandalismus oder Diebstahl sprunghaft um 15,7 Prozent. Ausschlaggebend dabei ist nicht das häufigere Trinken, sondern dass an einzelnen Tagen sehr viel mehr getrunken wird. Wenn die Blutalkoholkonzentration über einen kritischen Wert steigt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass 16-Jährige zum ersten Mal eine Straftat begehen.

Der Forscher schließt daraus, dass ein höheres Mindestalter für Alkohol helfen könnte, dass weniger Jugendliche kriminell werden.