In Großbritannien ist ein 17-Jähriger erblindet - weil er seit der Grundschule nur Junk-Food gegessen hat.

Ein Forschungsteam der Augenklinik Bristol berichtet in einem Fachmagazin über seinen Fall. Die Ärztin des Jugendlichen sagt, auf seinem Speiseplan standen jahrelang fast nur Pommes, Chips, Weißbrot und zwischendurch mal ein Stück Schinken oder eine Wurst. Mit 14 ließ er sich untersuchen, weil er sich oft müde fühlte. Daraufhin wurde bei ihm Vitaminmangel festgestellt und er sollte Ergänzungsmittel nehmen und seine Ernährung umstellen. Der Jugendliche machte das aber nicht und begründete das mit einer Abneigung gegen Obst und Gemüse. Drei Jahre später kam er ins Krankenhaus, weil er nicht mehr so gut sehen konnte. Es zeigte sich, dass er an Mangelerscheinungen litt - unter anderem fehlten ihm Vitamin B12, Vitamin D, Kupfer und Selen. Die Mangelernährung hat den Sehnerv geschädigt, deswegen gilt der Jugendliche als quasi blind. Er darf nicht Auto fahren, außerdem fällt es ihm schwer zu lesen, Fernsehen zu gucken oder Gesichter zu erkennen. Über- oder untergewichtig war der 17-Jährige nicht.

Seine Ärztin sagt, dass solche Fälle selten sind, Eltern aber aufpassen sollten, wenn Kinder beim Essen sehr pingelig sind.