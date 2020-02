In einem Teil der Antarktis war es diese Woche so warm wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 59 Jahren.

Der argentinische Wetterdienst hat an der Forschungsstation Esperanza am Nordzipfel der antarktischen Halbinsel 18,3 Grad Celsius gemessen - das ist fast ein Grad mehr als der bisher höchste gemessene Wert im März 2015. Argentinien ist seit über 100 Jahren in der Antarktis vertreten und betreibt dort, wie andere Nationen auch, mehrere Forschungsstationen.

Die antarktische Halbinsel ist eine der sich am schnellsten erwärmenden Regionen weltweit. Innerhalb des letzten halben Jahrhunderts ist es dort fast drei Grad wärmer geworden. Das Abschmelzen der Gletscher und Eisschilde rund um den Südpol ist ein wesentlicher Faktor für den Anstieg der Meeresspiegel weltweit.