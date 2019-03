Die Zahl meldet das Innenministerium auf Anfrage der Linksfraktion. Die Taten reichten dabei von Beleidigung über Sachbeschädigung bis zu Körperverletzung und Mord. Mehr als 170 Straftaten zielten auf Unterkünfte ab. Die meisten richteten sich gegen Geflüchtete außerhalb ihrer Unterkunft. Damit liegt die aktuelle Zahl der registrierten Fälle leicht unter denen von 2017 und 2016 - allerdings werden noch Fällen nachgemeldet.

Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Ulla Jelkpe, macht für die Gewalttaten rechte Gruppen und die AfD verantwortlich. Sie verbreiteten rassistische Hetze. Jelpke zufolge sind aber CDU und CSU Schuld. Sie würden Schutzsuchende als Kriminelle darstellen und Migration dämonisieren.

Übrigens: Am heutigen Samstag feiern Menschen weltweit den Aktionstag gegen Rassismus. In Deutschland sind Kundgebungen und Protestzüge in fast 30 Städten geplant. Allein in Berlin werden etwa 1.000 Teilnehmer erwartet.