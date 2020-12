In einigen Ländern hat das neue Jahr angefangen.

Als erstes auf den Südseeinseln Samoa und Kiribati. Dann folgten unter anderem Neuseeland, Australien, Japan und Südkorea. Weil in Neuseeland seit mehr als einem Monat keine Corona-Fälle mehr registriert wurden, fanden dort Festivals, Feuerwerke und Partys wie üblich statt. Auch in China hat 2021 ohne große Einschränkungen begonnen. Allerdings ist Silvester dort kein wichtiger Feiertag, nach dem Mondkalender beginnt das neue Jahr im Februar.

Das bekannte Feuerwerk in Sydney in Australien fiel kürzer und fast ohne Publikum aus. Weltweit sind traditionelle Silvesterfeiern abgesagt worden. In Deutschland sind Restaurants, Bars und Clubs geschlossen, Ansammlungen sind verboten. An vielen Orten ist auch das Zünden von Feuerwerk verboten, um Rettungsdienste und Krankenhäuser zu schonen. Im Privaten dürfen sich höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten treffen, dazu Kinder bis 14 Jahre.

Bis um 13 Uhr morgen Mittag sind alle Länder ins neue Jahr gerutscht, als letztes sind die Baker- und Howlandinsel dran, die zu den USA gehören.