Viele Menschen wollen in der Großstadt leben, aber: Viele Menschen verlassen die Großstädte auch.

Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hat neue Zahlen vorgelegt und die zeigen: 2021 ist die Zahl der Umzüge raus aus der Großstadt in kleinere Städte oder aufs Land um fast zwei Prozent gestiegen. Gleichzeitig gab es deutlich weniger Umzüge vom Land in Großstädte. Heißt also: Die Großstädte haben durch Umzüge an Bevölkerung verloren - und zwar so stark wie seit 30 Jahren nicht.

Vor allem 30- bis 49-Jährige und Minderjährige zogen aus den Großstädten weg - also Familien. Die Fachleute sagen, dass sich das schon vor der Corona-Pandemie angedeutet hat. Als Gründe nennen sie, dass Menschen andere Vorlieben fürs Wohnen haben, und dass es in den Großstädten weniger Wohnungen gibt und Wohnen dort mehr kostet.