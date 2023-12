Game of Thrones war ein Dauerbrenner beim Video-Streaming - auch beim illegalen.

Doch dieses Jahr hat eine andere Serie dem Fantasy-Epos den Rang abgelaufen - zumindest bei BitTorrent. Nach Angaben vom Onlineportal TorrentFreak war dort die Serie "The Last of Us" am beliebtesten - die HBO-Verfilmung des gleichnamigen Videospiels zu einer Pilzzombie-Apokalypse. Dahinter kommen mit The Mandalorian, Loki und Ahsoka mehrere Disney-Serien - zwei davon gehören zum Starwars-Universum. Auch Serien von Apple TV, Paramount+ und Amazon Prime sind unter den zehn beliebtesten Angeboten zu finden.

Das Onlineportal findet es interessant, dass sich in den Top Ten keine Netflix-Serie befindet - und erklärt sich das damit, dass Netflix als größte Streaming-Plattform noch immer viele treue Kundinnen und Kunden hat.

Die Zahlen sind allerdings mit Vorsicht zu genießen - BitTorrent ist nur eine von mehreren Methoden, kostenlos an Bezahl-Angebote zu kommen. Es dürfte generell schwierig zu sein, verlässliche Zahlen zum illegalen Streaming zu bekommen.