An vielen Flussufern liegt viel Müll rum.

Beim bundesweiten Aktionstag "Rhine Clean Up" haben rund 40.000 Freiwillige am Ufer deutscher Flüsse etwa 300 Tonnen Müll aufgesammelt. Allein in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf kamen laut der Initiatoren 26 Tonnen zusammen. Gefunden wurde laut den Berichten vor allem Plastikmüll, aber auch Glas, Papier oder Schrott.

Auch in anderen Städten wurde Müll von Freiwilligen gesammelt. Die Veranstalter sagen, dass die Aktion an 30 Flüssen stattgefunden hat, unter anderem an Rhein, Mosel und Neckar.

Ein Großteil des Mülls, der bei Hochwasser oder durch Wind und Regen in die Flüsse gelangt, landet im Meer. Durchschnittlich 13.000 Plastikmüllpartikel treiben mittlerweile laut Umweltbundesamt auf jedem Quadratkilometer Meeresoberfläche. Dadurch sterben jedes Jahr etwa eine Million Seevögel und weitere circa 100.000 Meeresbewohner.

Die Aufräumaktion "Rhine Clean up" hat zum mittlerweile siebten Mal stattgefunden.