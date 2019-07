Der Deutsche Wetterdienst sagt: Der neue Rekord steht jetzt bei 39,6 Grad. Diese Temperatur wurde gestern Nachmittag in Bernburg in Sachsen-Anhalt gemessen. Nur etwas niedriger lagen die Temperaturen in Wiesbaden, Bad Kreuznach und Halle. Der alte Juni-Rekord war erst vor wenigen Tagen geknackt worden - letzten Mittwoch wurden 38,6 Grad in Brandenburg gemessen.

Der absolute Wärmerekord liegt bei 40,3 Grad - dieser Wert wurde im Juli und August 2015 im bayerischen Kitzingen gemessen.