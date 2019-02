US-Forscher beschreiben jetzt in den Science Advances eine Methode, mit der das deutlich schneller geht - mithilfe eines lichtempfindlichen Materials. Das Ganze funktioniert dann so: Erst müssen aus verschiedenen Blickwinkeln Aufnahmen von dem Objekt gemacht werden, das gedruckt werden soll. Dann werden diese Einzelbilder in einem Projektor wieder zusammengesetzt und als Lichtmuster auf eine zähflüssige, lichtempfindliche Lösung geschickt. Die wird dann nach der Vorlage des Lichtmusters fest. Die Reste, die nicht fest geworden sind, werden abgelöst - fertig ist der 3-D-Druck. Zum Beispiel die berühmte Skulptur "Der Denker" von Auguste Rodin. Die haben die Forscher in einer vier Zentimeter großen Mini-Version mit dem Verfahren gedruckt. Das hat weniger als eine Minute gedauert.