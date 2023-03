Ihr Start war mit Spannung erwartet worden - aber die erste großenteils per 3D-Drucker entstandene Weltraum-Rakete blieb am Boden.

Einmal zündeten in Cape Canaveral in Florida gestern zwar kurz die Triebwerke. Sie mussten wegen technischer Probleme aber wieder abgeschaltet werden. Auch ein zweiter Versuch wurde abgesagt. Das Weltraum-Start-Up Relativity schrieb danach auf Twitter, die Rakete "Terran 1" sei in gutem Zustand. Ein Termin für einen weiteren Startversuch soll bald bekanntgegeben werden.