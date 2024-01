Im Norden Skandinaviens ist es aktuell 40 bis 50 Grad kälter als bei uns in Deutschland.

Eine solche Kältewelle ist sogar in Skandinavien ungewöhnlich. Laut der Nachrichtenagentur TT wurden in Kvikkjokk-Årrenjarka im schwedischen Teil von Lappland minus 43,6 Grad gemessen - die kälteste Januarnacht seit 25 Jahren.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Auch in den Nachbarländern ist es sehr kalt. Kälte und Schnee behindern auch den Verkehr. Mehrere Brücken wurden gesperrt, viele Züge und Fähren fahren nicht mehr, an einigen Orten wurden die Schulen geschlossen. Wegen eines Sturms steckten heute morgen tausende Autofahrerinnen und -fahrer in Dänemark und Schweden fest. Viele Fahrzeuge standen mehr als 20 Stunden still.



Die Kaltluftwelle aus Sibirien und der Arktis hat auch den Westen Russlands getroffen. In Moskau und anderen Regionen sank die Temperatur auf minus 30 Grad - auch das ist deutlich kälter als sonst Anfang Januar.