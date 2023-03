Ab Mai soll das 49-Euro Ticket kommen - mit dem jede und jeder den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr deutschlandweit für einen Monat lang nutzen kann.

Einige Bundesländer planen jetzt, das Ticket für junge Menschen günstiger anzubieten. Zum Beispiel Bayern und das Saarland wollen das so genannte Deutschlandticket für 30 Euro an Jüngere verkaufen. Nordrhein-Westfalen überlegt noch, es für Schülerinnen, Schüler und Studierende zu ermäßigen. Azubis in Thüringen sollen es für 28 Euro bekommen.

Und Bremen und Hessen planen ein günstigeres Sozialticket für Empfängerinnen und Empfänger des Bürgergeldes. Das hessische Ticket soll dann allerdings nur in Hessen gelten.

Über die Finanzierung hatten sich die Länder und der Bund lange gestritten. Geklärt ist sie immer noch nicht. Nächste Woche will der Bundestag über den Anteil des Bundes entscheiden.