Die Netzbetreiber in Deutschland hinken beim Schließen von 4G-Funklöcher hinterher - das heißt, sie sind langsamer als die Bundesnetzagentur verlangt.

So steht es in einem Bericht der Agentur, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert. Die Unternehmen Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica hatten sich bei der Auktion von Frequenzen im Jahr 2019 verpflichtet, bis Ende 2022 neue Funkstationen zu bauen - an insgesamt 500 Orten ohne 4G-Empfang.

Laut der Bundesnetzagentur haben alle drei Firmen dieses Ziel verfehlt - und zwar deutlich. Telefónica kommt auf 45 neue Funkstationen, die Telekom auf 28 und Vodafone auf 12. Die Netzbetreiber sagen, dass das unter anderem an langwierigen Genehmigungsverfahren liegt. Die Bundesnetzagentur fordert jetzt von allen drei Unternehmen detaillierte Gründe, warum sie beim Funkausbau noch nicht weiter sind.

Regionen, die nicht mit 4G versorgt werden, nennt man weiße Flecken. Da sind dann zwar zumindest 2G-Signale zu empfangen. Das reicht aber für viele Dienste nicht aus.