Vor genau 50 Jahren ging es los: Am 29. Oktober 1969 vernetzen zwei Studenten ihre Computer miteinander.

Der eine ist Charles Kline. Er sitzt an der UCLA und tippt ein Wort in seinen Computer: Login. Der andere, Bill Duvall, ist 600 Kilometer weiter nördlich, am Stanford Research Center. Auf seinem Bildschirm erscheint das Wort: Login. Naja, zumindest beim zweiten Anlauf. Beim ersten Versuch stürzt der Rechner schon beim zweiten Buchstaben ab. Aber der Grundstein für die Vernetzung ist gelegt.

Damals heißt die Technik noch ARPANET: Advanced Research Projects Agency Network. Und die Entwicklung geht nur schleppend voran. Als 1971 die ersten E-Mails verschickt werden, hat das Netzwerk erst 15 Knoten.

Bis die Technik dann auch nach Deutschland kommt, dauert es noch deutlich länger: Im März 1984 entsteht an der Uni in Karlsruhe der erste Knotenpunkt.

1989 entwickelt Tim Berners Lee dann die Sprache, mit der auch grafische Seiten übertragen werden können. Damit erblickt das World Wide Web von heute endgültig das Licht der Welt.