In Prag hat es am Abend eine große Party gegeben - ein 500 Meter langer Tisch wurde dabei aufgebaut - auch über die berühmte Karlsbrücke über die Moldau.

Laut Johns-Hopkings-Uni in den USA gibt es in Tschechien knapp 12.000 bestätigte Corona-Infizierte und 350 Tote. 10 Millionen Menschen leben in dem Land. Die Regierung hatte früh strenge Ausgangsbeschränkungen erlassen und damit wohl die Zahlen relativ gering gehalten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnte diese Woche allerdings auch davor, dass die Corona-Pandemie nicht vorbei sei.