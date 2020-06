Sendemasten und die Ausbreitung von Corona. Auch in einem Dorf in Peru glauben einige Bewohnerinnen und Bewohner wohl, dass es da einen Zusammenhang gibt. Deshalb haben sie acht Techniker einer Internetfirma festgehalten.

Die ganze Aktion zog sich laut der Polizei über mehrere Tage. Erst als extra Vertreter des zuständigen Ministeriums und der Internetfirma ins Dorf kamen, um mit den Bewohnern zu sprechen, seien die Techniker wieder freigelassen worden. Die Techniker sollten in dem Dorf in Peru kontrollieren, ob mit den Sendemasten alles in Ordnung ist. Bei den Dorfbewohnern kam das wohl anders an: Sie hatten Angst, dass bei ihnen die 5G-Technologie installiert wird. Laut der Polizei machen die Dorfbewohner die Technik dafür verantwortlich, dass sich das Coronavirus weiter ausbreitet. Also verlangten sie von den Technikern die Masten in der Region abzuschalten.

Damit so etwas nicht noch mal passiert, hat ein Sprecher des zuständigen Ministeriums mit einem Radiosender in Peru gesprochen. Dem hat er dann gesagt, dass das Land überhaupt keine 5G-Antennen habe. Davon abgesehen gebe es keinen Zusammenhang zwischen Corona und Sendemasten, erklärte er.