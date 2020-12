Das neue 5G-Netz soll in Deutschland zum ersten Mal im Fußballstadion dazu eingesetzt werden, Livebilder fürs Fernsehen zu übertragen.

Der Sender Sky plant die Premiere für Mittwoch in der Zweiten Fußball-Bundesliga - beim Spiel Düsseldorf gegen Osnabrück. Die 5G-Technik soll neue Perspektiven auf das Spiel ermöglichen – der Sender plant zum Beispiel, mobile Kameras einzusetzen. Da diese ihre Bilder über das Mobilfunknetz senden und nicht mehr verkabelt sind, sollen sie flexibler eingesetzt werden können. Der Sender verspricht sich Bilder aus Ecken des Stadions, wo die Kamerateams normalerweise nicht so gut hinkommen. Tatsächlich sollen Reporter auch einfach ihr Smartphone nutzen können, um live auf Sendung zu gehen. Der Sender plant, dass sie in besonders emotionalen Momenten einfach ihr Telefon zücken.

5G im Stadion soll allerdings nicht nur funktionieren, wenn die Ränge wegen Corona leer bleiben. Das Mobilfunksignal wird für die Übertragung vom Anbieter aufgesplittet, so dass genug Netz für die Kamerabilder übrig ist.