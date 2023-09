Sandalen gehören zum ältesten Schuhwerk der Menschheit.

Ein Archäologie-Team hat jetzt in Spanien rund 6000 Jahre alte Exemplare entdeckt. Die geflochtenen Sohlen der Sandalen stammen aus einer Höhle, die zurzeit neu untersucht wurden. Die Forschenden schreiben, ihre Fundstücke sind die ältesten Schuhe, die bisher in Europa gefunden wurden. Sie sehen ein bisschen aus wie die Sohlen von Espadrilles - Leinenschuhe mit Hanfsohle. Ähnlich wie die moderneren Schlappen wurden die prähistorischen Sandalen aus Pflanzenfasern hergestellt, wohl von einer frühen Bauernkultur.

Wahrscheinlich wurde die Sohlen auch mit Pflanzenfasern am Fuß befestigt, ähnlich wie Zehensandalen. Dafür wurden die Fasern wahrscheinlich flachgeklopft, um sie geschmeidiger zu machen und angenehmer zu tragen.

Alte Sandalen erstaunlich gut erhalten

Die entdeckten Sandalen stammen aus der sogenannten Cueva de los Murciélagos, übersetzt Fledermaushöhle, in Südspanien. Wegen des trockenen Klimas in der Höhle sind die Sandalen erstaunlich gut erhalten. Dort wurden auch geflochtene Körbe aus Pflanzenfasern gefunden. Sie sind wohl noch älter als die Sandalen, nämlich ungefähr 9.500 Jahre - damals lebten in der Gegend vor allem Jäger und Sammler.