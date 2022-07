Und das könnte auch geklappt haben, zeigte eine Analyse eines Verkehrsdatenspezialisten für die Deutsche Presse-Agentur. Seit der Einführung Anfang des Monats gab es demnach in den meisten (23) der 26 untersuchten Städte deutlich weniger Stau als vorher. Am deutlichsten hat sich die Situation in Hamburg und Wiesbaden verbessert. Da brauchten Autofahrer im Schnitt rund 4 Minuten weniger für ihre Strecken als vorher. In Kiel und Nürnberg gab es dagegen leichte Verschlechterungen diesen Monat.

Für die Untersuchung wurden Verkehrsdaten aus einer Woche im Mai mit einer Woche im Juni verglichen, in der es weder Feiertage noch Ferien gab.