Das 9-Euro-Ticket könnte für die einen in den nächsten Monaten Interrail-Erfahrung oder Fahrkarte nach Sylt werden; für die anderen ist es ein Forschungsprojekt.

Gleich mehrere Unis haben Studien aufgesetzt. Sie wollen in den nächsten drei Monaten beobachten, ob das günstige Monatsticket das Verhalten der Menschen ändert. Dabei sind unter anderem Unis in München, Kassel und Braunschweig. Ein Professor an der TU München spricht von einem „gigantisches Realexperiment“, die TU Braunschweig hat schon mit Befragungen angefangen.

Es geht dabei unter anderem darum, wie viele Menschen durch das Ticket wirklich vom Auto auf den Nahverkehr wechseln – und ob sie nach den drei Monaten auch dabei bleiben. Interessant ist für die Forschenden auch, ob der Rabatt auf Sprit zur gleichen Zeit nicht am Ende viele beim Auto hält.