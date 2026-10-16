Das Angebot "Programmieren für Mädchen" oder der Preis "Oscar für die beste Hauptdarstellerin" - Initiativen, die auf Gleichstellung der Geschlechter abzielen, können oft das Gegenteil bewirken.

Das schlussfolgern Forschende im Journal of Experimental Psychology nach mehreren Experimenten. Sie haben etwa 1.100 Kinder und Erwachsene mit Texten konfrontiert, in denen die Botschaften unterschiedlich formuliert waren. Zum Beispiel "Johanna ist Mathe-Meisterin geworden" oder "ein Mädchen ist Mathe-Meisterin geworden". Wenn die Betonung auf dem Geschlecht lag, statt auf dem Namen und der Person, dann gingen die Lesenden davon aus, dass in diesem Fall Mädchen in dem Bereich unterrepräsentiert und generell schlechter waren als Jungen. Kinder reagierten bei der Betonung aufs Geschlecht allerdings weniger voreingenommen als Erwachsene, die schon ihre Überzeugungen mitbrachten.

Die Forschenden sagen: Besser die Person und ihr Handeln beschreiben, als ihr Geschlecht hervorzuheben, wenn Kampagnen einen Gleichstellungseffekt erzielen sollen.