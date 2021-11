Masken, Einweghandschuhe, Schnelltestverpackungen - durch die Corona-Pandemie fällt ganz schön viel Müll an.

Forschende der chinesischen Nanjing Universität haben berechnet, dass wegen der Pandemie weltweit bisher etwa achteinhalb Millionen Tonnen Plastikmüll zusätzlich angefallen sind. Das meiste davon - etwa 85 Prozent - sei in Krankenhäusern zusammengekommen, vor allem in asiatischen Ländern. Knapp acht Prozent des Corona-Plastikmülls fielen laut der Rechnung bei den Menschen zu Hause an und knapp fünf Prozent durch Online-Versandhandel.

25.000 Tonnen zusätzlicher Müll in der Natur?

Die Berechnung der Forschenden zeigt auch, dass mehr als 25.000 Tonnen des zusätzlichen Plastikmülls möglicherweise schon in Flüsse und Meere gelangt sind. Die Forschenden fordern, dass vor allem in Entwicklungsländern medizinische Abfälle besser entsorgt werden - so dass sie eben nicht im Meer landen.