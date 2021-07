In den USA sind immer mehr Menschen von Opioid-haltigen Schmerzmitteln abhängig - Fachleute sprechen von einer Opioid-Krise mit zehntausenden Toten jedes Jahr.

Jetzt haben kanadische Forschende untersucht, ob es die Opioid-Krise auch bei Haustieren gibt. Denn sie gingen davon aus, dass zum Beispiel Hunde durch den Konsum ihrer Halterin oder ihres Halters ungewollt an Drogen geraten - und so gesundheitlichen Schaden nehmen. Im Onlinemagazin The Conversation schreiben die Forschenden, dass sich tatsächlich ein statistischer Zusammenhang feststellen lässt: Die US-Organisation, die bei Vergiftungen von Tieren hilft, registrierte in den Gegenden mehr Fälle, wo auch mehr Opioide von Ärztinnen und Ärzten verordnet wurden.

Ähnliches traf für die Verbreitung von Cannabis zu: Wo der Umgang mit der Droge liberaler war, wurden mehr Hunde-Vergiftungen gemeldet. Am häufigsten waren junge und kleine Hunde betroffen, die nicht kastriert waren.