Wenn Verbrecher am Telefon das nächste Ding besprechen, dann plaudern sie vorher und nachher auch mal ausgiebig - zum Beispiel übers Wetter oder über Fußball. Für Polizisten und Polizistinnen kann es deshalb ganz schöne lange dauern, bis sie beim Abhören von Telefongesprächen die entscheidenen Stellen gefunden haben.

Ein Sprachtechnologie-Team unter anderem aus Saarbrücken will Behörden wie Interpol jetzt ein Stück der Arbeit abnehmen, mit einer neuen Software. Die soll die Sprachaufnahmen analysieren und spannende Stellen für Ermittlerinnen und Ermittler bereitstellen. Den Smalltalk übers Wetter müssten die sich dann nicht mehr anhören. Wenn es zum Beispiel um einen bevorstehenden Sprengstoffanschlag geht, könnte das System nicht nur dieses Wort suchen, sondern auch Umschreibungen, wie Ware oder Stoff. Die Software soll in mehreren Sprachen funktionieren, ist aber noch in der Entwicklung.