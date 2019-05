Der Generalsekretär Udo Michallik reagiert damit auf die Proteste von Schülern gegen das Mathe-Abi dieses Jahr. Er sagte, eine Prüfungsaufgabe falle nicht vom Himmel. Die Mathematik-Aufgaben seien in einem langwierigen Prozess entstanden, an dem Aufgaben-Kommissionen und Lehrer beteiligt gewesen seien. Michallik zufolge brauchen die Länder jetzt erst mal Zeit, um die Prüfungs-Ergebnisse auszuwerten. Erst anschließend könne festgestellt werden, ob die Kritik gerechtfertigt sei oder nicht. Der Deutsche Lehrerverband sieht bisher keine Anzeichen dafür, dass die Aufgaben zu schwer waren.

Online-Petitionen gegen das Mathe-Abi

Unterstützung bekommen die Schüler dagegen vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband. Deren Präsidentin Simone Fleischmann sagte, in einem Teil der Prüfung habe es sehr viel - auch unnötigen - Text gegeben. "Eklatant viele" Schüler seien deshalb nicht rechtzeitig fertig geworden.

Zehntausende Schüler in Deutschland finden, dass das Mathe-Abi zu schwer war. Sie haben daher für mehrere Bundesländer Online-Petitionen gestartet - unter anderem in Bayern, Niedersachsen und Hamburg. Die Abiturienten fordern, dass der Notenschlüssel gesenkt wird. Insgesamt gibt es Zehntausende Unterstützer. In mehreren Bundesländern wollen die Kulturministerien die Aufgaben jetzt überprüfen.