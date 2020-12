Das bestätigten beide Seiten nach stundenlangen Verhandlungen. Damit gibt es nun Regeln für die Handelsbeziehungen zwischen beiden Seiten. In die Länge gezogen haben sich die Gespräche wegen der Fischereirechte.

Das Abkommen soll ab Januar vorläufig in Kraft treten, weil die Zeit für ordentliche Beratungen im Europäischen Parlament bis zum Jahresende nicht mehr reicht. Außerdem müssen die 27 EU-Mitgliedstaaten zustimmen. Das Parlament in London könnte das Abkommen noch dieses Jahr ratifizieren.

Monatelang wurde über die Handelsvereinbarung für die Zeit nach dem Auslaufen der Brexit-Übergangsphase gestritten. Ohne Abkommen hätten die Regeln der Welthandelsorganisation gegolten. Für diesen Fall hatten Expertinnen und Experten höhere Zölle und Chaos an den Grenzen befürchtet.

Erleichterung nach Brexit-Deal

In der Politik machte sich Erleichterung breit. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, der nun verhandelte Vertrag sei fair und ausgewogen. Es gebe nun Planungssicherheit für die kommenden fünfeinhalb Jahre. Nun sei es an der Zeit, ein neues Kapitel nach dem Brexit aufzuschlagen. Auch der britische Premierminister Boris Johnson ist zufrieden. Er sagte, es sei ein Deal, der Arbeitsplätze schütze und noch mehr Handel mit den europäischen Freunden ermöglichen werde. Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnete die Einigung über die künftigen Beziehungen zwischen Europäischer Union und Großbritannien als von historischer Bedeutung. Das sei die Grundlage für ein neues Kapitel in unseren Beziehungen. Ähnlich äußerten sich eine Reihe von weiteren Politikerinnen und Politikern aus Großbritannien und EU-Staaten.

Enttäuscht ist der britische Fischereiverband, er sprach von „Schummelei“. Der Kompromiss sieht vor, dass Boote aus der EU in den kommenden fünfeinhalb Jahren in britischen Gewässern 25 Prozent weniger fischen dürfen als bisher. Anschließend sollen die Fangquoten jährlich neu festgelegt werden.