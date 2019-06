Wenns am Wochenende wieder superheiß wird, drehen wir Klimaanlage oder Ventilator hoch - oder stellen uns unter den Wasserschlauch.

Wildtiere haben ihre eigenen Tricks gegen die Hitze. Erste Regel bei Bambi & Co ist: Ruhe! Tagsüber möglichst in den Schatten legen und so wenig wie möglich bewegen. Wildschweine suchen sich außerdem Schlammkuhlen und sauen sich da rundum ein. Das kühlt sofort - und auch noch, wenn der Schlamm trocknet.

Füchse hecheln wie Hunde, Feldhasen dagegen geben Wärme über ihre langen Ohren ab. Kleine Hasenkinder nutzen außerdem das Fett in der Muttermilch, um nicht auszutrocknen. Beim Abbau von einem Gramm Fett entsteht in ihrem Körper 1,1 Gramm Wasser. Wenn's sehr trocken wird, haben die Hasenbabys genug Feuchtigkeit, um ihr Fell mit Spucke einzuschlabbern. Das verdunstet und senkt die Körpertemperatur.

Hummeln und Bienen stellen ihre Flügel auf Turbo und fächeln damit ihrer Brut Abkühlung zu.