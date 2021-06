Dafür werden sehr starke Magneten an den Backenzähnen befestigt, so dass die Person ihren Mund nur knapp zwei Millimeter öffnen kann. So kann sie keine feste Nahrung mehr zu sich zu nehmen, nur flüssige. Atmen ist mit der Kiefersperre kein Problem. Sprechen geht auch, ist aber wohl bei manchen Wörtern etwas schwieriger. In Notfällen wie Panikattacken soll sich das Gerät schnell öffnen lassen.

Das Institut für Health Sciences an der Uni Otago hat dieses Gerät hergestellt und es an sieben stark übergewichtigen Menschen getestet. Dabei hatten die Probandinnen und Probanden es zwei Wochen durchgehend im Mund. Und sie haben damit in der Zeit im Schnitt 6,5 Kilo abgenommen. Der leitende Wissenschaftler hinter dem Projekt spricht von einer attraktiven Alternative zu chirurgischen Eingriffen.

Es gibt aber auch viel Kritik. Zum Beispiel von der Adipositas Hilfe Deutschland.