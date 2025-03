Menschen, die Abnehmspritzen wie Ozempic oder Wegovy nutzen, merken nach einiger Zeit, dass sie nicht mehr wie geplant abnehmen - meistens nachdem sie schon 20 bis 25 Prozent ihres Gewichts verloren haben.

Woran liegt das? Der Körper hat Angst zu wenig Kalorien zu bekommen, also geht er während des Fastens in den Energiesparmodus. Forschende der University of Southern Denmark haben das Phänomen an Mäusen genauer untersucht. Dabei sind sie auf ein Gen gestoßen, das in der Leber dafür sorgt, dass beim Fasten nicht nur Zucker, sondern auch Fett verbrannt wird. Ist dieses Gen kaputt, dann verbrennt der Körper weiter Zucker. Der Körper merkt dann gar nicht, dass er fastet. Der Energie-Sparmodus bleibt ausgeschaltet.

Ob das so auch bei Menschen funktioniert, muss noch genauer erforscht werden. Bekannt ist aber schon, dass Menschen, bei denen dieses Leber-Gen von Geburt an kaputt ist, Probleme mit dem Fettstoffwechsel haben.