In ein paar Wochen werden alle bekannten Vorräte von Chemiewaffen auf der ganzen Welt zerstört sein.

Das hat die Internationale Organisation für das Verbot von Chemiewaffen OPCW in Den Haag mitgeteilt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1997 habe sie mehr als 70.000 Tonnen Chemiewaffen vernichtet, es seien nur noch Reste in zwei Lagerstätten in den USA übrig, in ein paar Wochen will die Organisation auch damit fertig sein.

Grundlage für diese Arbeit ist ein internationaler Vertrag, der 1997 geschlossen wurde. Die Unterzeichner-Länder verpflichteten sich darin, ihre Chemiewaffen-Vorräte offenzulegen, zu zerstören und keine neuen chemischen Kampfstoffe zu entwickeln.

Trotzdem: Auch weiter Chemiewaffen in Umlauf

Mit der Zerstörung der bekannten Vorräte sind Chemiewaffen aber nicht aus der Welt. Ein Problem sind Hinterlassenschaften aus der Vergangenheit, zum Beispiel Giftgaskartuschen aus dem ersten Weltkrieg, die in der Ostsee verklappt wurden. Außerdem ist es möglich dass manche Länder nicht alle ihre Vorräte deklariert haben. Russische Geheimdienste haben zum Beispiel in den vergangenen Jahren Anschläge mit dem Kampfstoff Nowitschok durchgeführt - ein Opfer war Kremlkritiker Alexej Nawalny.

Die Fachleute der OPCW haben außerdem darauf hingewiesen, dass Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz es einfacher machen, neue Kampfstoffe zu entwickeln - so könnten zum Beispiel auch Terrororganisationen an solche Waffen kommen.