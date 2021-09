Er hat mit Freunden seine eigene Herr-der-Ringe-Reise durch Italien gemacht und am Ende sogar einen symbolischen Ring in den Vulkankrater des Vesuv geworfen. Wie der Guardian berichtet, reicht ihm das aber nicht. Er baut jetzt sein eigenes kleines Auenland in einem Dorf in den Abruzzen auf, auch wenn es aus Urheberrechtsgründen nicht so heißen darf.

Gentile sagte der Zeitung, eigentlich lebten die Leute dort ohnehin schon fast wie Hobbits: Sie hätten Jobs mit viel Kontakt zur Natur, feierten gerne Feste - und hätten sogar ähnliche traditionelle Kleidung. Für den Ausbau seines Hobbitdorfes hofft er auf Crowdfunding. Und er sieht auch eine Message in seiner Aktion: Weil unsere Erde genauso bedroht ist wie das Auenland, allerdings nicht durch Sauron, sondern durch Erderwärmung und Umweltverschmutzung.

Das Bild zeigt das dauerhaft nachgebaute Fantasydorf Hobbiton in Matamata, Neuseeland.