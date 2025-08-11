Unter den Menschen, die letztes Jahr aus Deutschland abgeschoben wurden, waren wohl mehr als 2.300 Kinder und Jugendliche.

Das RedaktionsNetzwerk Deutschland berichtet, dass insgesamt mehr als 20.000 Personen die Bundesrepublik verlassen mussten. Gut jede und jeder Zehnte davon war minderjährig.

Die Zahlen kommen von der Bundesregierung, die Linksfraktion hatte nachgefragt. Aus der Antwort gehe deutlich hervor, dass die Abschiebungen schon in den Jahren der Ampel-Regierung immer weiter gestiegen sind. Der Linken-Bundestagsabgeordnete Dietmar Bartsch hat dazu gesagt, er halte es für einen großen Fehler, immer mehr Kinder aus Deutschland abzuschieben.