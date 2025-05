In vielen Teilen der USA sind Abtreibungen seit einem Supreme-Court-Urteil 2022 schwieriger geworden.

Zahlen eines US-Gesundheitsforschungsinstituts zeigen aber: Trotzdem sind landesweit sogar mehr Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt worden - letztes Jahr rund ein Prozent mehr.

Allerdings gibt es laut dem Guttmacher Institute erhebliche Unterschiede zwischen den Bundesstaaten. Die entscheiden jetzt selbst über das Abtreibungsrecht. In konservativen Staaten gelten oft strengere Regeln oder Verbote - dort sind die Zahlen stark gesunken. In Staaten mit liberalerer Gesetzgebung gibt es zum Teil deutlich mehr Abtreibungen. Dorthin reisten letztes Jahr doppelt so viele Frauen, um eine Schwangerschaft abzubrechen, als im Jahr davor.

Außerdem steigt laut dem Institut die Nachfrage nach Abtreibungspillen. Die lassen sich Einwohnerinnen von restriktiveren Staaten aus den liberaleren Staaten dann mit der Post zuschicken.