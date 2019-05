Keine Filme mehr in Georgia. Das ist die Konsequenz, die mehrere Filmemacherinnen aus den strengen Abtreibungsgesetzen in dem US-Bundesstaat ziehen.

Die Regisseurin Reed Morano zum Beispiel hat Dreharbeiten für ihre geplante Thriller-Serie "The Power" in Georgia abgesagt. Sie schreibt auf Instagram , dass es sich falsch anfühle, Steuervergünstigungen von einem Bundesstaat mit einer so restriktiven Abtreibungspolitik anzunehmen.

Wegen Steueranreizen wurden in Georgia in den letzten Jahren viele Filme und Serien gedreht. Auch die Drehbuchautorinnen und Schauspielerinnen von "Brautalarm", Kristen Wiig und Annie Mumolo, wollen für ihre neue Komödie nicht mehr nach Georgia kommen. Das schreibt das Magazin Variety.



In Georgia dürfen Frauen ab nächstem Jahr nicht mehr abtreiben, wenn Ärzte einen Herzschlag feststellen können - das ist oft nach sechs Wochen der Fall. Es ist eins der schärfsten Abtreibungsgesetze in den USA.