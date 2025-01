Instagram und Facebook haben wohl Posts blockiert, in denen es um Abtreibungspillen geht.

Die New York Times berichtet, dass das in den letzten beiden Wochen öfter passiert ist. Mehrere Anbieter wollten für ihre Abtreibungspillen auf Insta und Facebook Werbung machen. Daraufhin sollen aber ihre Accounts gesperrt worden sein. Außerdem konnten Nutzerinnen und Nutzer sie per Suche oder über die Empfehlungen nicht mehr finden. Der Meta-Konzern in den USA, dem Facebook und Insta gehören, hat bestätigt, Konten gesperrt zu haben.

Rund ums Thema Abtreibung gibt es in den USA eine breite Diskussion.

Das Oberste Gericht hatte dort 2022 das landesweite Recht auf Schwangerschaftsabbrüche aufgehoben. Deshalb sind wieder die einzelnen Bundesstaaten für die Regeln zuständig. Mehreren republikanisch regierte Staaten haben Abtreibungen seitdem eingeschränkt oder verboten.