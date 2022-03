Während der Corona-Pandemie waren Clubs und Bars lange dicht - und im gleichen Zeitraum wurden auch weniger Partydrogen konsumiert.

Das zeigt eine Untersuchung der EU-Drogenbehörde. Die analysiert seit mehr als zehn Jahren das Abwasser in 75 europäischen Städten, und zwar darauf, ob darin Rückstände von Kokain, Cannabis, Amphetaminen, Meth und MDMA zu finden sind. Die Untersuchung für 2021 zeigt: Der Konsum von Kokain und Cannabis ist in den meisten Städten gestiegen, der Konsum der Partydroge MDMA ist dagegen oft deutlich zurückgegangen.

Drogenkonsum ist einheitlicher geworden

Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass der Drogenkonsum europaweit in letzter Zeit einheitlicher geworden ist. Kokain war früher eher in West- und Südeuropa verbreitet, jetzt auch in Osteuropa. Und Meth war früher in Osteuropa verbreitet, aber mittlerweile auch überall.

Zahlen der Uno zeigen, dass während der Pandemie generell mehr Menschen Drogen genommen haben - laut Uno möglicherweise wegen Geldsorgen oder Arbeitslosigkeit.