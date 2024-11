Wohl viele von uns haben ihn noch im Ohr - den klassischen Gong in der Schule, wenn der Unterricht losgeht oder die Pause zu Ende ist.

Eine Schule in der Nähe von Auckland in Neuseeland findet: Es muss nicht immer dieser langweilige Klang sein. Seit einiger Zeit kommen aus den Lautsprechern Songs. So kann es sein, dass die Pause zum Beispiel mal mit "Thunderstruck" von AC/DC startet. Oder wenn der Unterricht vorbei ist, gibt es lustige Melodien aufs Ohr, wie "Mah Na Mah Na" aus der Muppet Show.

Während die Schülerinnen und Schüler ihre Pausen-Playlist feiern, finden einige Nachbarn den neuen Gong nicht so toll. Der Sender Radio New Zealand berichtet von einer Unterschriftenaktion. Damit wollen Nachbarn erreichen, dass keine Musik mehr aus den Lausprechern kommt. Sie sagen, dass das Lämbelästigung ist.

Die Schule in Neuseeland hat auf die Beschwerden reagiert und eine Lärmmessung gemacht. Laut dem Direktor hat die ergeben, dass es auf einem Spielplatz lauter ist, als auf dem Pausenhof mit Musik. Trotzdem hat die Schule die Musik jetzt leiser gemacht.