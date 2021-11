Achtsamkeit - das ist ein Zustand, in dem man wach und aufmerksam den gegenwärtigen Moment erlebt, ohne das Erlebte zu bewerten oder durch Gedanken und Sorgen abgelenkt zu werden.

Man kann Achtsamkeit zum Beispiel durch Meditation erreichen und wissenschaftliche Studien zeigen seit langem, dass Achtsamkeits-Übungen zum Beispiel depressiven Menschen gut helfen. Achtsamkeit wird aber nicht nur von Ärztinnen und Therapeuten gelehrt, sondern von vielen selbsternannten Gesundheits-Experten. Forschende aus den USA wollten deshalb wissen, wie gut Menschen, die Achtsamkeit angeblich praktizieren, das Konzept eigentlich verstanden haben.

Die Analyse zeigte: Nicht besonders gut. Denn die meisten Befragten verstanden Achtsamkeit vor allem als einen Zustand, in dem alles, was passiert und was man fühlt, radikal akzeptiert wird. Die Forschenden sagen, das ist nur eine Seite der Medaille. Wer Achtsamkeit auf diese Weise verstehe, der nutze sie oft, um Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Achtsamkeit sei aber eigentlich eine Methode, um mit Schwierigkeiten besser klar zu kommen und zum Beispiel Dinge, die Angst auslösen, trotzdem zu machen.