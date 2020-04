Aus diesem Grund wurde vor einem Jahr ein Pilotprojekt gestartet, das von den Universitäten in Göttingen und Kiel begleitet wird. Dabei werden auf Ackerflächen Weizen und Raps in einzelnen Streifen nebeneinander angebaut. In den kleineren Feldern können sich Bienen und Vögel laut den Forschenden besser orientieren.

Die Ergebnisse nach dem ersten Jahr sind vielversprechend: Nach Angaben der Wissenschaftler lebten in den Streifen-Äckern mehr als 50 Prozent mehr Insektenarten als in Raps- oder Weizen-Reinkulturen. Insgesamt 51 Wildbienen-Arten wurden von den Forschenden nachgewiesen. Und es wurden laut der Studie auf dem Streifenacker rund doppelt so viele Vögel verschiedener Arten gezählt als auf Reinkultur-Feldern.

Die Untersuchungen werden jetzt weiter ausgebaut: Waren im letzten Jahr nur drei Landwirte beteiligt, sind es in diesem Jahr schon zwölf.