Jeder dritte Radweg in Deutschland ist zu schmal oder erfüllt nicht die vorgesehenen Mindeststandards.

Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des ADAC. Der Autoclub hat 120 Radwege in zehn deutschen Städten untersucht. Und dabei geschaut, ob sie die geltenden Standards erfüllen, die in der Straßenverkehrsordnung festgelegt sind. Zum Beispiel, dass Radwege, auf denen man nur in eine Richtung fahren darf, zwischen 1,6 und 2 Metern breit sein müssen.

Von den getesteten Städten sind zwei komplett durchgefallen: Mainz und Hannover wurden als "mangelhaft" bewertet. Bremen, Dresden, Erfurt, München, Saarbrücken, Stuttgart und Wiesbaden haben mit "ausreichend" abgeschnitten. "Gut" kam nur eine Stadt weg - und zwar Kiel.