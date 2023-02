In Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg gab es letztes Jahr die meisten Staus.

Das zeigt eine Bilanz des Automobilclubs ADAC. Der hat die Staus nach Stunden aufgeschlüsselt: Gut 30 Prozent der Wartezeit verbrachten Leute in Autos in NRW. Auf Bayern entfielen 17 Prozent, auf Baden-Württemberg 12 Prozent. Mehrere östliche Bundesländer bringen es zusammen dagegen nur auf neun Prozent der Staustunden.

Längster Stau war auf A8

Der ADAC hat auch geschaut, wo die Staus am längsten waren. An der Spitze steht die A8 in Bayern: Da stauten sich im Sommer und Dezember Fahrzeuge auf über 40 Kilometern.



Insgesamt haben Menschen in ihren Autos laut dem Interessensverband 333.000 Stunden Zeit verloren.