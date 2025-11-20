Eigenes Auto, Öffis, E-Scooter, Car-Sharing und Co - jüngere Menschen setzen auf viele verschiedene Verkehrsmittel.

Das zeigt eine Befragung, die die ADAC-Stiftung mit dem Sinus-Institut und der Uni Duisburg-Essen gemacht hat. Für die wurden gut 3.600 Leute ab 16 befragt. Raus kam: Unter den Leuten bis 27 nutzen 60 Prozent mindestens einmal pro Woche die Öffis, bei den Älteren sind es viel weniger. Während über alle Altersklassen hinweg knapp zwei Drittel jede Woche das Auto nutzen, steigen weniger junge Leute jede Woche ins Auto, nämlich nur knapp die Hälfte. Auch E-Scooter, Leihräder und Car-Sharing sind bei der Altersklasse besonders beliebt. Und: Bei den 16-27-Jährigen reisen auch mehr als in jeder anderen Altersgruppe mit dem Flugzeug.

Besonders wichtig ist den jüngeren Befragten, dass sie schnell, verlässlich und günstig an ihr Ziel kommen. Umweltfreundlichkeit spielt eine kleinere Rolle. Der Großteil sagt, dass es ihnen wichtig ist, mehrere Verkehrsmittel zur Auswahl zu haben. Mit dem Mobilitätsangebot zufrieden ist aber nur jeder und jede Zehnte.